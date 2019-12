Il Natale si accende a Pianello Vallesina

Si accendono le luci del Natale a Pianello Vallesina. Sabato 7 dicembre, dalle ore 21, tutti al piazzale della Fornace per il conto alla rovescia e l'accensione delle luminarie nel cuore del centro abitato. La serata, organizzata da Mille Luci e ...altro in collaborazione con le altre associazioni del territorio e il patrocinio del Comune di Monte Roberto, sarà un susseguirsi di divertimenti per grandi e piccini.

Ci saranno: baby dance e spettacoli di magia by Fantàsia Animazione, la Banda dei Babbo Natale e Majorettes di Pianello Vallesina, letterine natalizie, l'augurio da parte del CCRR, trucca-bimbi e palloncini sagomati, favole animate, dolcetti e selfie con Babbo Natale. Si esibiranno anche gli Armati della Antica Marca e poi castagne e vin brulé per tutti. La conduzione sarà a cura di Selena Abatelli.



La rassegna natalizia proseguirà poi lunedì 9 dicembre dalle ore 17,30 alla parrocchia San Silvestro Papa, a Monte Roberto, per il tradizionale Focarò della Madonna di Loreto. Sempre i locali della parrocchia, ospiteranno dal 24 dicembre al 17 gennaio il presepio di Monte Roberto. Da ricordare anche l'appuntamento di lunedì 6 gennaio, ore 17.45, con il Concerto dell’Epifania Banda Musicale di Pianello Vallesina presso il Centro Polivalente di Pianello Vallesina. Il Natale è anche occasione per l'Amministrazione comunale di Monte Roberto, guidata dal sindaco Stefano Martelli, di ringraziare non solo le associazioni del territorio ma anche i dipendenti del Comune per il lavoro svolto.