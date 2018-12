Il Natale de la capra e il labirinto: laboratori e cultura nello showroom di design

Contemporaneo showroom presenta, in piazza del Plebiscito 42, l'8 e il 9 dicembre due appuntamenti a tema natalizio dal nome Il Natale de la capra e il labirinto.

L'8 dicembre alle 18 al via l'evento Natale è una favola, il lavoro di Bruno Munari. Artista, designer e pensatore, il lavoro di Munari viene analizzato dall'architetto Anna Paola Quargentan. Interverrano la dottoressa Marisa Melonaro e Daniela Battaglia dell'atelier Fare dal Nulla. Segue la degustazione di tè e biscotti di Cose di tè a cura di Emporio Fogola.

Il 9 dicembre al via l'appuntamento con l'evento Giochiamo con il design: laboratorio creativo per bambini dai mobili alle fiabe. Lettura del libro di Steven Guarnaccia "Riccioli d'oro e i tre orsi" edito da Corraini, passandro per la realizzazione di sedie, poltrone e sgabelli per passare un Natale comodo e confortevole. I lavori rimarranno esposti nello showroom fino a Natale. Massimo 10 bambini dai 5 ai 10 anni. Laboratorio a cura di Daniela Battaglia.