Natale con campagna amica: arrivano gli stand con i prodotti dall'orto alla tavola

Le feste stanno per arrivare e così dal 7 al 9 dicembre, dalle 9 alle 20, prende il via l'iniziativa Natale con Campagna amica, in via Castelfidardo (corso Garibaldi, angolo ex Metropolitan. Ben venti aziende metteranno i loro stand con i prodotti che vengono raccolti direttamente dai campi per arrivare in tavola. Tra queste anche alcune aziende terremotate e lo stand dell'orto sociale del carcere di Barcaglione. Sono previsti eventi per famiglie tra fattoria didattica e giochi con la partecipazione degli studenti dell'istituto agrario Morea Vivarelli di Fabriano.

L'evento è organizzato da Coldiretti Marche e si può anche comporre il tipico cesto natalizio con i prodotti prelibati esposti all'evento.