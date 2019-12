Parte il Natale a Palombina Vecchia: in arrivo animazioni, degustazioni e shopping by night

Tre giorni di iniziative animeranno Palombina Vecchia a partire da domani, grazie alla prima edizione della rassegna ‘PalombiNatale’, organizzata dal comitato La Palombina in collaborazione con il Comune di Falconara, l’Officina Koru e la Pro Loco Falconamare.

Si parte domani, giovedì 19 dicembre, con una festa dedicata ai più piccoli: dalle 16.30 alle 19, nella piazzetta di via Piemonte, ci sarà ‘Il Natale dei bambini’. I bimbi potranno divertirsi con la macchina sparabolle e sparaneve, assistere allo spettacolo ‘Alice e il mago’ e gustare zucchero filato. Venerdì 20 dicembre l’appuntamento è invece in via Italia, sempre alle 16.30: insieme all’animazione ci sarà una degustazione di dolci per tutti. Gran finale sabato 21 dicembre al centro Le Ville per una serata speciale dal titolo ‘Shopping by night’: dalle 21 alle 23 tutti i negozi della galleria commerciale resteranno aperti. Ci sarà l’animazione e saranno offerti castagne, vin brulé, punch, cioccolato caldo, panettone e torrone.