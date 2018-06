Nassim: in prima nazionale lo spettacolo del drammaturgo di Teheran si fa in cinque

Dal 27 giugno all’1 luglio al ridotto del Teatro delle Muse al via InTeatro Festival dove va in scena Nassim, ultimo testo dell’iraniano Nassim Soleimanpour. Lo spettacolo scritto e interpretato dall’artista di Teheran, vedrà sul palco un diverso interprete per ogni rappresentazione utilizzando un meccanismo teatrale originale e perfetto che vedrà coinvolto anche il pubblico. Sul palco si alternano nelle diverse serate: 27 giugno Neri Marcorè, 28 giugno Marco Baliani, 29 giugno Arturo Cirillo, 30 giugno Lella Costa e l’1 luglio Lucia Mascino. La regia dello spettacolo è di Omar Elerian, disegno Rhys Jarman, sound designer James Swadlo, light designer Rajiv Pattani, produttore Michael Ager, script editor Carolina Ortega e Stewart Pringle, la produzione è di Bush theatre e la produzione italiana è di Marche teatro.



Ogni sera un attore diverso interpreta il nuovo e audace lavoro dell’artista Nassim Soleimanpour, esplorando il concetto di libertà, esilio e le limitazioni del linguaggio.Biglietti in vendita biglietteria del teatro 071 52525 biglietteria@teatrodellemuse.org - biglietti on line al prezzo di 20 euro.