Canti di cantastorie marchigiani: il libro presentato al Palazzo dell Signoria

Il 18 maggio al Palazzo della Signoria di Jesi prende il via la presentazione del libro di Marino Carotti Né acqua, né luce, né strada... Narrazioni degli informatori e Canti di cantastorie raccolti nelle Marche alla fine del XX secolo. Il libro diventa spettacolo con brani musicali e letture, eseguiti e presentati da Marino Carotti, Giovanni Filosa, Cristiana Carotti e altro ancora.



Dopo una ricerca sul campo su canti e tradizioni popolari della cultura orale marchigiana, l'autore ha raccolto in un libro le narrazioni più interessanti degli informatori, fatte spontaneamente tra un canto e l’altro durante le interviste, e i canti di cantastorie trasmessi anch’essi oralmente. Sono testimonianze di vita del nostro territorio che egli ha trascritto dalle numerose registrazioni effettuate per circa dieci anni alla fine del secolo scorso. L'evento ha inizio alle 22 ed è ad ingresso libero.