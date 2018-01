Il deejay set di Virgin Radio sbarca al Naif: Ringo e Toky direttamente dal programma Revolver saliranno in consolle per far scatenare il pubblico al ritmo del rock and roll.

La serata avrà inizio alle 23 e l'igresso ridotto di 6 euro è per tutti coloro che riusciranno ad entrare entro mezzanotte e mezza.