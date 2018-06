Musicanormale Tour, oltre 30 date di musica nell'estate marchigiana con i Capabrò

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Dopo il successo del tour estivo 2017 col tormentone “Maria Antonietta”, i Capabrò sono pronti a ripetersi più carichi che mai. La band marchigiana ha annunciato ufficialmente le date del nuovo tour “Musicanormale”: oltre 30 tappe per godere dal vivo dell’energia contagiosa della band marchigiana che continua a conquistare sempre più consensi non soltanto nella nostra regione. Dopo una prima tranche di concerti tenuti nei primi mesi dell’anno in alcuni club nazionali, i Capabrò si ritaglieranno uno spazio importante anche durante l’estate in varie location, scelte come cornici di un nuovo viaggio musicale all’insegna dell’indie-rock, con tante sorprese e novità. L’album dei Capabrò, presentato lo scorso 3 marzo al Blaster Pub di Monsano (An), è stato trasmesso e commentato da svariate emittenti radio nazionali e regionali, riscuotendo un crescente interesse da parte della critica. In particolar modo, vi è stato un notevole apprezzamento per il singolo “Viva la Revoluciòn” che racconta la storia di un uomo capace di fare una rivoluzione al passo con i tempi, passando per la tastiera di un pc, postando testi e immagini sui social network e scaricando app stravaganti. Riflettori puntati sul Fool Festival di Morrovalle il 27 giugno e sul Ti Ci Porto Festival di Ancona il 7 luglio, senza tralasciare la celebre Festa del Verdicchio del 21 luglio a Cupramontana, il party al Qubetti di Sabbia fissato per il 3 agosto e il giorno dopo l’apertura al concerto dei Meganoidi a Montefiore dell’Aso. “Ce ne sarà per tutti i gusti - fanno sapere i Capabrò - Sarà un’estate allegra, calda e divertente. Noi ci metteremo del nostro per renderla ancora più bollente”. Sul palco ci saranno naturalmente Diego Brocani (basso e voce) 28 anni di Jesi, Giorgio Pantaloni (batteria) 29 anni di Serra San Quirico, Elia Ciabocco (chitarra) 24 anni di Macerata, Alessandro Corvatta, 20 anni di Recanati.DANIELE BARTOCCI