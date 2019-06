"Matilde sei un mito", ad Osimo arriva il nuovo musical della compagnia La Fenice

Ad Osimo arriva "Matilde sei un mito", il nuovo musical della Compagnia La Fenice. Lo spettacolo, liberamente tratto dal romanzo di Roald Dahl, è incentrato sulla storia di una ragazza dotata del potere della telecinesi e amante della lettura che deve imparare a sopravvivere a scuola e in famiglia a situazioni paradossali. Sul palco del teatro La Nuova Fenice, domenica 30 giugno alle ore 21,15, si esibiranno gli allievi dei corsi adulti e bambini della Compagnia diretta da Giacomo Moresi che da anni è impegnata nella didattica teatrale nel settore dei musical, alternando lezioni di canto, teatro e danza con insegnanti professionisti.

Lo show sarà arricchito da canzoni che hanno fatto il giro del mondo, con performance che coinvolgeranno il pubblico nel seguire le peripezie di Matilde, della signorina Trinciabue, preside della scuola che detesta i bambini, e dei freddi genitori, i coniugi Wormwood. Solo miss Honey, la maestra che coglie l’eccellenza di Matilde, deciderà di aiutarla. Lo spettacolo, diretto dal regista Giacomo Moresi, vedrà alla direzione musicale Simone Giorgini, con le coreografie di Adua De Candia, Silvia Gambini, Valentina Rosati, gli interventi coreografici di tip tap di Rita Angeloni e il vocal coach Luca Giorgini. Biglietti in prevendita in teatro oggi e domani, dalle ore 17. Per info e prenotazioni: 071.2415454 e 339.5464860.