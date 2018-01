Musica al centro, danza e musica incontrano la solidarietà

Sabato 27 Gennaio alle ore 20:30 al Teatro Sperimentale di Ancona musica e danza incontrano la solidarietà. Una magia possibile con i The King's Head, tribute band che da oltre 10 anni è attiva nel territorio cittadino e non solo, con tantissimi concerti sulle note dei Queen per ampliare i loro orizzonti fino ai Muse e 883. Sulle note della loro musica si esibiranno 6 scuole di danza del territorio: Teatro Time Produzioni Spettacoli – Corinaldo, Danzancona, Dance Studio Palestra OK - Passo Ripe e Senigallia, Corpus 2 e 3 – Ancona, Espressione Danza – Osimo e ASD in Movimento di Orciano.



Il ricavato della serata andrà a sostegno del progetto Casa Sollievo, un appartamento di pronta accoglienza per le persone disabili le cui famiglie si trovano momentaneamente a vivere una situazione di difficoltà e non sanno a chi affidare i propri cari. Una risposta tempestiva nel momento del bisogno. Prevendite aperte presso il Centro Papa Giovanni XXIII Onlus (071 2140199 int.2), Caffè Giuliani Ancona e Foto De Angelis c/o Centro Commerciale Auchan di Ancona.