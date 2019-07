Music&Street food festival: tra cibo di strada e musica con i Sud Sound System

Al teatro delle Cave di Sirolo da lunedì 12 a mercoledì 14 agosto al via la quarta edizione del Music & Street food festival. T re giorni per conoscere, assaporare ed amare le eccellenze dello street food, con una full immersion tra aperitivi e cene all’aperto, ma anche stuzzichini golosi che “food truck” e gazebi prepareranno proprio nel cuore del monte conero. Ma Music & Street Food Festival, è anche musica, concerti e animazione. Ecco il programma della kermesse:

Lunedì 12 agosto

Alle 22.00 Grande Apertura Festival con i Sud sound system in concerto. Biglietti a 10 euro disponibili su CiaoTicket.

Sud Sound System, Reggae dal Salento, la band salentina che unisce ritmi giamaicani alla pizzica e ai suoni del Mediterraneo. Da oltre vent'anni cantano in salentino per farci capire meglio, perchè credono che il dialetto sia un linguaggio intimo che punta dritto al cuore. Cantano la gioia di vivere al sole e la rabbia di chi non si rassegna perchè la musica e il ritmo sono un rimedio naturale per chi è malato di gioia di vivere.

Martedì 13 agosto

Alle 22.00 concerto di Matthew Lee in Rock'nRoll Sun - Summer 2019, straordinario performer, piantista e cantante innamorato del rock'n roll, un vero talento reduce da tour internazionali in tutta Europa: Italia, Belgio, Inghilterra, Francia, Svizzera, Slovenia, Olanda, Germania e anche Stati Uniti e Africa. Definito dalla stampa internazionale come "The Genius of rock'n roll", di recente ha appena finito di registrare il suo nuovo disco, prodotto discograficamente dalla Carosello Records.

Mercoledì 14 agosto