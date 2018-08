Music & Street Food Festival: protagonisti il meglio dello street food e la grande musica

Al via la terza edizione dell’International Music & Street Food Festival a Sirolo: si parte alla grande con il concerto dei Nomadi giovedì 16 agosto al teatro delle Cave. Il gruppo sta festeggiando i 55 anni di carriera con un tour e con un nuovo progetto discografico uscito il 22 giugno: un doppio album che celebra la storia della band più longeva d’Italia, contenente tutte le più belle canzoni dei Nomadi reinterpretate da Yuri Cilloni, nuova voce dal 2017.



La kermesse prevede tre giorni dedicati a degustazioni, showcooking, piatti tipici del territorio, golosità provenienti da diverse regioni italiane e specialità provenienti dall’estero. Dal 16 al 18 agosto si potranno degustare le eccellenze dello street food. Una full immersion tra aperitivi e cene all’aperto, ma anche stuzzichini golosi che food truck e gazebi prepareranno proprio nel cuore del monte Conero. Music & Street Food Festival però è anche musica. Sabato 17 agosto alle 21.30 è la volta dei Folkstone in concerto. In occasione del loro nuovo tour Di Caos e Derive, i Folkstone festeggiano 10 anni dall’uscita del loro primo album. Rock ed energia pura per questa band folk rock. Domenica 18 agosto dalle 18 ci sarà invece il concerto di Matthew Lee, straordinario performer, pianista e cantante innamorato del rock’n roll, un vero talento reduce da tour internazionali in tutta Europa: Italia, Belgio, Inghilterra, Francia, Svizzera, Slovenia, Olanda, Germania e anche Stati Uniti e Africa. Definito dalla stampa internazionale come the Genius of rock’n roll, di recente ha appena finito di registrare il suo nuovo disco, prodotto discograficamente dalla Carosello Records. Tutte e tre le serate inizieranno alle ore 18 con live music e dj set di intrattenimento che accompagneranno aperitivi e cene. A seguire i concerti.