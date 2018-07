Music festival con il feet beer bus

Sabato l'innovativo Feet Beer Bus all'interno della rassegna Jesi Music Festival dello Chalet lo sBARello. Dall'happy hour in poi, con musica live. Il via alla serata è al Bar Verdi per poi arrivare allo Chalet lo sBARello. La giusta serata per gli appassionati di musica e buon bere. Primo step al Bar Verdi con il live de Gli itALIENI e aperitivo fino alle 21. Il live vede protagonisti i mitici Marco Fattorini, pianoforte e clavia, e Alex Berti, voce e chitarra acustica. Dopo drink aperitivo e musica tutti pronti per arrivare a piedi o in auto, per un breve tragitto, ai giardini pubblici di Jesi con pit stop a metà strada per ritirare il pass per un free drink allo Chalet lo sBARello. Il pass viene dato con lo scontrino dell'ultimo drink, battuto tra le 20.30 alle 21 al Bar Verdi.

Dalle 21.30 live di Area X tribut band di Ligabue con anche i migliori successi di Vasco Rossi, Negrita e Litfiba: divertimento assicurato. Feet Beer Bus" è un'iniziativa in collaborazione tra Chalet lo sBARello e il Bar Verdi grazie alla complicità tra i titolari, Matteo Montesi, Cecilia Felcini e Michela Del Prete. Media partner RadioBlu.