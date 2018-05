Unione Ciechi e Ipovedenti, il Museo Tattile ospita "L'Autoritratto" di Morpurgo

L'Autoritratto è stato trasmesso due volte dalla RSI Radiotelevisione della Svizzera Italiana, e dal 2008 è stato rappresentato, sempre con la regia dell'autore e con cast di volta in volta differenti, in diversi teatri italiani e (in versione al buio) in varie sezioni provinciali dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. È pubblicato in volume monografico dal 2013 e ora in Tre atti unici sempre per i tipi di Falsopiano (AL). L'evento è in programma mercoledì 23 maggio alle 21 presso la Sala Ubaldi dell'Istituto Agrario di via Cappuccini 5 a Fabriano.

Si tratta di un dialogo serrato, ricco di intensi momenti dialettici, tra un cieco e un pittore fallito. Fra le righe delle battute esplicite, i due protagonisti parlano di arte, del rapporto tra la parola e la cosa e tra la finzione e la realtà. Al termine, un colpo di scena che ribalta gli equilibri dialettici, sorprende e soprattutto fa pensare.