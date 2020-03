Museo Petit: l'arte si fa piccina

Ripartono gli incontri di Museo petit ai Musei Civici di Ancona. Il sabato mattina l’arte si fa piccina per i bambini dai 3 ai 6 anni. Sperimentiamo insieme l’arte tra storie, giochi e colori. Avvicinare i bambini all’arte antica e moderna fin da piccoli aiuta a sviluppare la creatività, dona loro nuovi stimoli per comprendere il mondo che li circonda e li aiuta ad esprimere se stessi.



Primo appuntamento sabato 7 marzo con materiali tutti da toccare, sculture di metallo, legno, gesso, quadri su tela e carta, la Pinacoteca di Ancona conserva opere fatte con molti materiali differenti. Ognuna di essa ci ha lasciato delle tavole tutte da toccare. Prenotazione obbligatoria entro le ore 19:00 di venerdì 6 marzo. Contatti: tel. 0712225047 (negli orari di apertura) / 3311604631 (attivo tutti i giorni dalle 9:00 alle 19:00) / email: museicivici.ancona@gmail.com oppure compilando il form sul sito Museieducativi. Quota di adesione: € 8,00 un bambino e/o un adulto, €3,00 ogni persona in più

Museo card:

€ 35,00 valida per l’ingresso di 1 bambino e/o 1 adulto a 5 incontri;

€ 60,00 valida per l’ingresso di 2 bambini e/o 1 adulto a 5 incontri.