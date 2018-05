Picnic tra sculture e libri, la novità per i 25 anni del Museo

Domenica 27 maggio ore 16,15 e ore 17,30 appuntamento per famiglie con un originale PIC NIC tra le sculture del Museo Tattile Statale Omero. Si leggeranno libri speciali da ascoltare e da toccare, si accarezzeranno le sculture e all'ombra di queste si farà merenda. L'evento rientra nei festeggiamenti in corso per i 25 anni del Museo Omero.

Occorrente da portare: una coperta. Il menu prevede per ciascun partecipante: un pezzo di pizza, una fetta di ciambellone, acqua naturale, succo di frutta. Costo: euro 4 a partecipante. Gratuito: bambini 0 - 4 anni, disabili e loro accompagnatori. Prenotazione obbligatoria (al momento della prenotazione comunicare le proprie preferenze: pizza bianca o rossa, succo alla pera o albicocca) tel. 071.2811935 email: didattica@museoomero.it.