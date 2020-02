Se io fossi tutte le donne: reading semiserio di Romina Antonelli

Sabato 7 marzo alle ore 21.15 al Museo del Giocattolo Antico di Senigallia al via lo spettacolo di Romina Antonelli, Se io fossi tutte le donne.



Un omaggio all'emancipazione non solo femminile, un excursus storico che mescola alto e basso, mitologia classica e cronaca giudiziaria, neorealismo e manga, poesia e musica pop, rivendicazioni sindacali e impegno politico, trionfi sportivi e abissi d'amore. Ricordi, aneddoti, memorie, testimonianze, liriche e arringe di donne note e meno note che hanno contribuito a costruire una nuova identità femminile in tutte le sue sfumature: sessualità, maternità, coscienza politica, realizzazione professionale, ricerca artistica e scientifica. La lettura scenica è costruita sullo stile del radiodramma, con effetti sonori, musiche d'ambiente, registrazioni d'epoca. Lo spettacolo si terrà nel magnifico Museo del Giocattolo Antico in via Carlo Pisacane 43/45 a Senigallia (AN). I posti sono limitati ed è consigliata la prenotazione: info tel 345 6251238.