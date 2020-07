Musei civici, gli appuntamenti dell'estate d'artista

I musei cittadini anconetani hanno previsto uno speciale ciclo di otto incontri dal titolo Estate d'artista. Ecco i primi appuntamenti in programma:

Martedì 14 luglio ore 17,30: "English at the museum -My name is...";

Mercoledì 15 luglio ore 10,15: "Museo petit - La musica dell'arte".



Prosegue inoltre la kermesse dal titolo "Sulle tracce di Lorenzo Lotto" con i seguenti appuntamenti:

Domenica 12 luglio ore 16:00 a Loreto con: "Invenzioni lottesche. La Santa Casa di Loreto tra tradizione e innovazione";

Sabato 18 luglio ore 21:30 ad Ancona con: "Partendomi da Venetia per Ancona. Lorenzo Lotto e la Marca Anconetana".

Fino al 2 agosto, inoltre, in Pinacoteca è possibile visitare la mostra Trompe-l'oeil e altre visioni di Virgilio Villoresi nell'ambito del Cinematica Festival. Per accedere alla Pinacoteca è obbligatoria la prenotazione al numero: 0712225047 (negli orari di apertura) o via mail: museicivici.ancona@gmail.com.