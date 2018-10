La Contessina Julie: Petra Valentini racconta sul palco un tragico destino

Terzo appuntamento per il cartellone di Scena Contemporanea 2018/19, dedicato a produzioni e co-produzioni di Marche Teatro, in scena la prima nazionale “La Contessina Julie” da August Strindberg. Dal 5 al 7 ottobre al Teatrino Melpomene delle Muse (ore 20.45 / domenica ore 16.30) debutta "La Contessina Julie" di Maurizio Schmidt, liberamente tratto da La signorina Julie August Strindberg, con Petra Valentini, Lorenzo Frediani, Emilia Scarpati Fanetti, musica dal vivo di Leonardo Ramadori, costumi Stefania Cempini, luci Mauro Marasà, regia Maurizio Schmidt, produzione Marche teatro in collaborazione con Farneto Teatro. Petra Valentini attrice di origine anconetana, prima di riprendere la tournée come protagonista nello spettacolo di Toni Servillo Elvira, torna nelle Marche con questo progetto, dopo una fase di studio e residenza a Villa Nappi a Polverigi.

Info e biglietti: €10 intero €8 ridotto per “La contessina Julie”, “Cuore di Tenebra”, “Thanks for Vaselina”, “Animali da bar”. Riduzioni per i possessori di Marche Teatro Card, Opera Card ed età (under 30 e over 65) e per chi acquista almeno 3 spettacoli. Per gruppi, scuole info e prenotazioni 071 20784222. Per acquisto e info biglietteria Teatro delle Muse telefono: 071 52525 o mail a biglietteria@teatrodellemuse.org. Biglietti on line www.geticket.it.