Muse Mediterranee: le opere di Antonio Delle Rose in mostra con il gran tour

Il gran tour dei musei arriva anche nel Comune di Trecastelli con l’inaugurazione della mostra di Antonio Delle Rose “Muse mediterranee” che si tiene sabato 19 maggio, alle ore 21.30, al Museo Nori De’ Nobili. Il progetto, proposto dal Centro Studi sulla Donna nelle Arti Visive Contemporanee, vede protagonisti dell’esposizione il disegno e la pittura, con cui l’artista Antonio Delle Rose ha dato vita a opere prevalentemente dedicate all’universo femminile, realizzate con i colori ricchi e intensi dell’olio e dell’acrilico. Figure di donna ritratte con forti cromatismi, opere pensate e rivolte a Nori De’ Nobili, disegni con matita su carta di singolare delicatezza, dedicati a donne che hanno saputo distinguersi in ambito artistico e culturale.

La mostra è promossa dalla Città di Trecastelli e dal Museo Nori De’ Nobili, in collaborazione con il Musinf di Senigallia ed ha il patrocinio della Commissione per le Pari Opportunità tra uomo e donna della Regione Marche. L’evento è inserito nel Grand Tour Musei 2018, promosso dall’Assessorato alla Cultura della Regione Marche, in concomitanza con La Notte dei Musei, manifestazione patrocinata dall’Unesco e dal Consiglio d’Europa. Il vernissage vedrà la presenza dell’artista. La partecipazione è a ingresso libero.