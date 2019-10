Opera lirica: la Sonnambula di Bellini sul palco anconetano

Venerdì 10 e domenica 13 ottobre il teatro delle Muse ospitano la grande opera. La Sonnambula di Bellini, opera in due atti, libretto di Felice Romani, va in scena sul palco alle ore 20.30 e in pomeridiano domenica alle 16 con biglietti a partire da 30 euro.

L’opera in due atti è una nuova produzione della Fondazione Teatro delle Muse e apparirà per la prima volta nel ricostruito teatro di Ancona, diretta dal direttore Alessandro D’Agostini. Come sempre ci saranno l’Orchestra Sinfonica “G. Rossini”, il Coro Lirico Marchigiano “V. Bellini” con Maestro del Coro Davide Dellisanti e l’Orchestra di Fiati di Ancona. La guida all’opera per La sonnambula è prevista domenica 6 ottobre alle ore 11 al Ridotto del Teatro ad ingresso libero: sarà condotta dal critico musicale Gabriele Cesaretti. Biglietteria Teatro delle Muse: 071 52525 biglietteria@teatrodellemuse.org _ biglietti on line prenotabili su www.geticket.it. Orario biglietteria dal martedì al sabato dalle 9.30 alle 13.30 e nei pomeriggi di giovedì e venerdì dalle 16.30 alle 19.30.