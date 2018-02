MusAmiamo: a Castelfidardo tour romanitco al museo della fisarmonica

A Castelfidardo, al Museo della Fisarmonica, l'amore si rivela attraverso dolci musiche, grazie alla visita guidata dalle 18 accompagnati da romantiche armonie musicali. Al termine dell'esperienza si pulò gustare un bio-aperitivo con prodotti locali.

Per l'occasione è prevista la formula “entri in 2 paghi 1" con il biglietto unico di 10 euro a coppia. Per informazioni: 0717808288.