Mt Spazio Online: torna l'appuntamento con il teatro streaming

Prosegue la programmazione online di Mt Spazio Online - Appuntamento con il Teatro. Il nuovo appuntamento è per il 25 giugno alle ore 19,00, con la compagnia inglese Protein di Luca Silvestrini e lo spettacolo LOL, lots of love. Lo spettacolo resterà visibile fino a domenica 28 giugno. Dopo la presentazione in Mt Spazio on line di Border Tales di Luca Silvestrini, che ha inaugurato la serie di spettacoli dematerializzati offerti on line al pubblico per un tempo limitato, questa volta, del coreografo di origine marchigiana expat in Gran Bretagna da più di 25 anni, sarà on line, LOL (lots of love) spettacolo storico della compagnia Protein, creato nel 2011, pluripremiato, con cui il gruppo di danzatori ha girato mezzo mondo. Prima dello spettacolo potrete ascoltate in video un messaggio di Luca Silvestrini appositamente registrato.

Diretto da Don Boyd, questo film è stato prodotto da Hibrow, per concessione di One Media IP, registrato a The Place nel marzo 2012 durante l’ultima rappresentazione fatta a Londra. Il film è stato selezionato nel 2013 al San Francisco Dance Film Festival, nella categoria dello spettacolo dal vivo. Questo broadcast online è parte del progetto Protein 21 Remix Series che porta su un piano digitale gli storici lavori della compagnia, prendendo le distanze dal presente e offrendo una prospettiva collettiva e individuale sulla società, sulle connessioni interpersonali e sul presente.