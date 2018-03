Associazione risorse autismo: una sera al cinema per beneficenza

Al Movieland Goldoni di Ancona serata di beneficenza dedicata all'A.r.a., Onlus per bambini autistici, martedì 6 marzo 2018. Un gruppo di genitori con figli affetti da grave autismo, residente nella zona di Roma, ha costituito una Onlus nominata A.R.A. (Associazione Risorse Autismo) ed ha acquistato un rudere con un appezzamento di terreno. Lo stesso gruppo sta promuovendo opere di sensibilizzazione attraverso diverse iniziative. Le serate saranno orientate a raccogliere fondi per la ristrutturazione di "Casa Isa" (questo il nome dato), progetto residenziale per persone affette da grave forma di autismo, il quale è già stato depositato al Comune di Roma (nella foto il rudere acquistato e sotto il progetto finale da realizzare). Il loro è un progetto pilota che sarà replicato da altre associazioni di genitori, anche presenti all'incontro, e che resterà per sempre a disposizione delle famiglie con autismo per il cosiddetto "Dopodinoi", cioè dopo che i genitori non potranno più occuparsi dei loro figli.



Movieland ha aderito concedendo sala, attrezzature e personale per svolgere il seguente programma:



- Saluto delle Autorità

- Benvenuto e introduzione alla serata da parte dell'A.R.A. (5')

- Breve presentazione del documentario "INVISIBILI" (5')

- Proiezione del documentario (30')

- Racconto del progetto (15'-20') ed eventuali domande/risposte

- Proiezione film "Temple Grandin - Una donna straordinaria"

(Mick Jackson, 2010 - USA) con Claire Danes e Julia Ormond.

- Eventuale dibattito.



L'offerta minima prevista a partecipante sarà di € 10,00.

La raccolta sarà effettuata direttamente dai rappresentanti A.R.A. in sala con rilascio di ricevuta e trattenuta interamente dalla stessa per la destinazione sopra indicata.