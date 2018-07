Motorday del Conero, i migliori dj anconetani per l'evento nel segno di suv e fuoristrada

Siamo giunti al Sesto anno del Motorday del Conero, tutto targato Off-Road e sabato sera sarà party tutta la notte con l'evento Tales, che farà ballare con la musica dei migliori dj dello scenario anconetano ed il ristorante Qualità ed Amore si occuperà dell'area ristoro. Un Motorday dedicato principalmente ai suv e fuoristrada quello del 2018, con attrazioni per tutti.

Per chi non conosce il mondo dell'off-road sarà interessante vedere come i mezzi riusciranno a destreggiarsi tra fossi, buche ed avvallamenti. L'evento è aperto a tutti ed è totalmente gratuito e per chi volesse provare l'ebrezza di salire e fare un giro all'interno di un Fuoristrada il costo è di 5 euro. Mentre chi è in possesso del proprio mezzo, ovviamente omologato per questa tipologia di sterrato, potrà entrare con la liberatoria al costo di 15 euro al giorno.

Non macheranno attrazioni per i più piccini con un'area Kids dove sarà possibile giocare a Paintball, e dei Mini bobcat ed escavatore che sono ormai un'attrazione a cui nessun ragazzino riesce a resistere. Presente anche un circuito gratuito del Motoclub per neopatentati. Appuntamenro a sabato 7 dalle ore 15 fino a tarda notte e Domenica 8 tutto il giorno nella zona lungomare di Porto Recanati, precisamente al km 2,5 di Via Scarfiotti, prima del Mia Clubbing di Fianco al ristorante Acropoli.