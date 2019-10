Le opere di Andrea Agostini in mostra ad Ancona

I consulenti finanziari di Banca Generali Private ad Ancona presentano un’altra iniziativa volta a promuovere l’arte del territorio. Da oggi e fino al prossimo 31 dicembre 2019, la sede di Via Sandro Totti 10 ad Ancona ospita “Il Litorale Sognante”, la mostra dedicata alle opere dell’artista anconetano Andrea Agostini.

“Siamo felici di aprire le porte della nostra sede per esporre le opere di un artista così legato al nostro territorio come Andrea Agostini” - dichiara Alessandro Giraldi, District Manager di Banca Generali Private ad Ancona che aggiunge - “siamo convinti che il nostro sostegno ai risparmiatori del territorio debba andare oltre la tradizionale sfera degli investimenti e per questo motivo vogliamo coinvolgere non solo i nostri clienti, ma tutti gli appassionati d’arte in percorsi originali di fruizione dell’arte”.

La mostra, che sarà visitabile gratuitamente dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 fino alle 18.30, sarà inaugurata alla presenza dell’artista stesso e delle istituzioni cittadine.

Nato ad Ancona nel 1964, Agostini si diploma all’Istituto Statale d’Arte della città e frequenta l’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche ottenendo l’attestato di laurea. Nel 1989 insegna Progettazione Grafica all’Istituto Statale d’Arte “Fortunato Depero” di Rovereto (TN) e l’anno seguente inizia a collaborare come grafico interno con una nota ditta d’abbigliamento. Attualmente segue diverse aziende nello styling della comunicazione visiva, occupandosi inoltre dell’ideazione grafica applicata al tessuto.