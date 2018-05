Mostra su Olivuccio di Ciccarello: le opere e le esperienze di carità oggi

Dal 3 al 13 maggio si tiene la mostra dal titolo Opere di misericordia di Olivuccio di Ciccarello presso la Chiesa di Santa Maria della Piazza. Partendo dalle tavole del nostro pittore anconetano, il centro culturale Miguel Manara presenta una mostra sul significato della carità con alcune opere di carità oggi nella città di Ancona.Per la prima volta, la mostra è stata realizzata dallo stesso centro culturale, in collaborazione con il museo diocesano di Ancona. Molte opere e attività caritative locali, ispirate in particolare al carisma di don Luigi Giussani, si sono inoltre coinvolte nella preparazione dell’evento, proprio per comunicare a tutti il perché ancora oggi vale la pena che uomini e donne vivano la carità.

All’interno della mostra sono previsti due momenti di incontro pubblico: il 5 maggio, alle 18 sarà presente a Santa Maria della Piazza il vescovo mons. Angelo Spina. Il 6 maggio, sempre alle 18, si svolgerà alla Loggia dei Mercanti l’incontro di presentazione della mostra con il cardinal Edoardo Menichelli e il prof. Diego Masala, direttore del Museo Diocesano.Sono possibili visite guidate in ogni giornata, anche su richiesta. Per informazioni: 3485658410.