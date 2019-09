138 anni di trasporto pubblico di ancona: il convegno ripercorre le tappe

Convegno, mostra fotografica e presentazione della Pubblicazione: l'8 ottobre al via Il 70° anniversario della Filovia Dorica: storia del trasporto pubblico dal tram a cavalli al ‘Sistema a Cerchi’ - Le trasformazioni della città e del trasporto pubblico, immagini storiche e proposte per il futuro. L'evento racconta l'evoluzione del trasporto pubblico cittadino dal 1881 al 2019, con contenuti, testi, immagini storiche ed attuali, dati e planimetrie sul trasporto pubblico progettato per il futuro.



Nel convegno relazionano Daniele Ballanti presidente dell'Associazione culturale Ankon nostra e autore della Pubblicazione che sarà presentata, Maurizio Sebastiani presidente di Italia Nostra Ancona e Stefano Alfano esperto di trasporto pubblico. La mostra fotografica si compone di decine e decine di fotografie e sarà visitabile fino al 24 ottobre. La (prima) Pubblicazione dell'Associazione culturale Ankon nostra racchiude i contenuti del convegno e della mostra fotografica ed è stata scritta dal presidente dell'Associazione e donata all'Associazione stessa. Accompagna la descrizione della storia integrale del trasporto pubblico di Ancona il racconto dell'autore il quale si sofferma anche sui principali eventi storici cittadini.

