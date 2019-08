Jazz Encounters, il 22 agosto da Moroder live di Sara Jane & Emilio Marinelli duo

Per la rassegna di contaminazione musicale Jazz Encounters targata Raval Family dove il jazz più classico entra in dialogo con altri, giovedì 22 all’AIA di Moroder, si esibiranno in live Sara Jane & Emilio Marinelli duo.

Un duo che fa del dialogo musicale un tratto distintivo per viaggiare attraverso melodie spesso legate a famosi musical ma reinventate ed osservate da prospettive personali ed originali. Entrambi molto attivi in festival e rassegne italiane uniscono le forze in un progetto trasversale sia dal punto di vista del genere che del sound, attraverso contaminazioni elettroniche ma suonate live. Lo spettacolo ha inizio alle 21.30 ed è a ingresso gratuito. Ovviamente, negli spazi dell’AIA di Moroder, ci sarà la possibilità di fermarsi per la cena per gustarsi meglio lo spettacolo.