Montenovo in festa: tre giorni alla scoperta delle cantine del borgo

Anche quest’anno Ostra Vetere ospita Montenovo in Festa, il festival delle Cantine nel Borgo. Una buona occasione per riscoprire i profumi e i sapori della gastronomia tipica marchigiana.

L’appuntamento è per venerdì 26 gennaio, sabato 27 e domenica 28 gennaio. Tante le specialità della regione da gustare in una delle locande e cantine che animeranno le vie del centro storico accompagnate dai migliori vini locali. Durante la tre giorni non mancheranno esposizioni, mostre mercato con articoli artigianali e intrattenimento con musica, gruppi folcloristici e attività anche per bambini.

