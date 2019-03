Il piccolo Principe: la fiaba con la voce di Luca Violini e Davide Caprari

Sabato 30 marzo, presso il teatro Alfieri di Montemarciano, “Quelli che con la voce” e Radio Arancia Network presentano lo spettacolo di RadioTeatro Il piccolo principe di Antoine de Saint-Exupéry, proposto dal doppiatore Luca VIolini, che ne è anche il regista, accompagnato al pianoforte da Davide Caprari mentre la voce fuori campo è di Jessica Tonelli. Il costo di ingresso è 15 euro intero e 10 euro ridotto.

Per prenotare: 320.5623974.



Lo spettacolo ha debuttato lo scorso dicembre ed ha già replicato in diversi comuni italiani sempre con grandissimo successo.

“Il Piccolo Principe”, è un racconto che il doppiatore Luca Violini ha sempre amato in quanto affronta tematiche legate all'Amore, all'Amicizia, al Senso della Vita, attraverso l'utilizzo di allegorie che arrivano dritte all'anima. La storia la conosciamo tutti, ma forse non tutti abbiamo ben capito i messaggi che l'autore ha voluto inviarci. Luca Violini propone questo racconto mettendo in evidenza gli insegnamenti che lo hanno più colpito, cioè il valore della riscoperta della creatività e dell'immaginazione che caratterizza i bambini, l' apprezzare i piccoli piaceri della vita, l'importanza del riappropriarsi del proprio tempo per vivere in serenità, avere la curiosità di scoprire cose nuove, e seguire più spesso il nostro cuore a guidare le nostre scelte. "Non si vede bene che col cuore. L'essenziale è invisibile agli occhi" un assioma che ha fatto suo proprio nel RadioTeatro, cioè quella espressione artistica di Teatro essenziale, che caratterizza tutte le sue produzioni artistiche.

La consulenza letteraria è di Alessandro Logli, la post produzione audio di Matteo Schiaroli e l’organizzazione generale di Federica Maurizi.