Montemarciano in coro: al via la rassegna internazionale di musica polifonica

La bellezza di cantare in coro. Come è tradizione sabato 7 aprile alle ore 21,15 presso il Teatro Alfieri di Montemarciano si svolgerà la XXIII Rassegna Internazionale “Montemarciano in Coro” organizzata dalla Corale San Cassiano e con il patrocinio del Comune di Montemarciano.



Tre saranno le corali che si esibiranno sul palco del bellissimo teatro montemarcianese: oltre alla corale ospitante, prenderanno parte alla rassegna il Coro Vincenzo Crociani di Ancona diretto dal maestro Marco Guarnieri e il Coro Santo Spirito Volumnia di Perugia diretto dal maestro In-Sang Hwang. Ingresso libero.