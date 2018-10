Dalla Nuova Zelanda a montecarotto: al via il viaggio fotografico di John Doogan

L'associazione "13 gradi est" presenta il progetto di fotografia del paesaggio e dei territori di John Doogan, fotografo professionista neozelandese che si è innamorato di Montecarotto. Partendo dalle immagini della Nuova Zelanda si arriva all’Italia e a Ritratto di un bel paese, il libro su Montecarotto di Doogan, che ci racconterà come lo ha progettato e realizzato. L'ingresso è gratuito e l'evento ha inizio alle 21.

John Doogan è un fotografo professionista proveniente da Christchurch, in Nuova Zelanda, specializzato in fotografia paesaggistica. I suoi lavori hanno ricevuto numerosi premi e nel corso degli anni sono stati utilizzati per mostre, pubblicazioni e promozioni sul turismo in Nuova Zelanda. Negli ultimi 15 anni John e sua moglie Jacqueline hanno passato le vacanze a girare l'Italia, ma in particolare tornano sempre a Montecarotto. Recentemente, nell'autunno 2017, hanno completato il progetto "Ritratto di un paese", con ritratti e interviste degli abitanti di Montecarotto, come a voler ritrarre il paese attraverso volti e storie.