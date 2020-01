Montanari e Bardani all'Onstage: "il Libanese" sul palco con un live show

L'Onstage di Castelfidardo in collaborazione con Altrascena e Stand up comedy Italia presenta venerdì 24 gennaio alle 22 Montanari Bardani Live Show di e con Francesco Montanari e Alessandro Bardani. L'ingresso costa 15 euro.

Si tratta di un divertente reading. Rappresenta il lato più leggero e dissacrante della scrittura di Bardani e Montanari, con uno stile che si ispira a film come Clerks e Coffee and cigarettes e al teatro canzone di Gaber. Non mancano richiami a Woody Allen, Ben Stiller ma anche Pier Paolo Pasolini, Marco Tullio Giordana (La meglio gioventù) e a Samuel Beckett (Aspettando Godot). Francesco e Alessandro nei panni di loro stessi, si ritrovano a scambiare opinioni sul mondo che li circonda, a esprimere e condividere ansie del tempo attuale, parlando apertamente a ruota libera, con un'unica convinzione: Dobbiamo sistemare le cose Ma domani però, tanto c'è tempo, in un'atmosfera che vede mischiare sacro e profano. Battute fulminanti, sarcastiche, ironiche e frizzanti sono alla base del reading. Montanari e Bardani sono alla loro ennesima collaborazione. Info 3298013881- 3663221075.