Poesia in carcere: laboratori di poesia con "L'ora d'aria"

La poesia come strumento di lotta all’emarginazione: è il principio del progetto Ora d’aria della kermesse di poesia La Punta della Lingua che porta in carcere la poesia, con una serie di laboratori, grazie alla collaborazione con il Garante per i diritti dei detenuti Ombudsman delle Marche.

Quest’anno sarà Guido Catalano, giovedì 23 luglio, il protagonista del primo emozionante laboratorio all’interno della casa di reclusione di Montacuto.