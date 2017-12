Party al Miami: festa in stile "american dream" per Capodanno

Il Capodanno al Miami si vive come in una festa universitaria d'oltreoceano. "Tu vuò fa l'americano" è il tema del party che si tiene al club di Monsano il 31 dicembre. Durante la cena, inoltre, si potrà cantare e divertirsi con il karaoke, mentre, dopo cena, ci si scatena con le note afro e commerciale dei deejay in consolle.

ogni invitato sarà libero di scegliere tra tre braccialetti luminosi di diverso colore, consegnati all'ingresso:



• ROSSO : L'invitato\a è sentimentalmente impegnato e desidera trascorrere il Capodanno tra gli amici e il bar. Non vuole essere approcciato\a

• GIALLO : L'invitato\a è incerto sulla sua situazione sentimentale o non vuole svelarla. Aiutalo a chiarirsi le idee.

• VERDE: Non impegnato\a, aperto ad ogni possibile nuova conoscenza.



Cena: le porte apriranno alle 19:00 ed il ristorante servirà per voi una sfiziosissima cena a buffet con le seguenti portate:



• Antipasti:

Fantasia di Affettati

La Montagna dei Formaggi

Frittini misti all'Italiana

Sformatini casarecci

Cous Cous alle verdure

Insalata di Farro

Prelibatezze vegane



• Primi Piatti:

Lasagne antica ricetta

Risotto funghi e tartufo

Gnocchi ai 4 Formaggi

Sformato della nonna speck e radicchio



• Secondi piatti:

Gran porchetta in bella vista

Tacchino ripieno all'Americana

Salmoni agli agrumi di Sicilia

Grigliatona alla boscaiola.

Fantasie vegane e vegetariane

Zampone con le Lenticchie

Insalata Hawaiana

Contorni misti



• Dolci:

Mousse al Cioccolato

Mousse alla Vaniglia

Semifreddo al Caffè

Semifreddo con Amarene

Tiramisù

Panettoni e Pandori Farciti



• Bevande:

Acqua - Vino Bianco e Rosso - Birra - Caffè





• OPENBAR: 20 baristi e 3 punti bar al vostro servizio, per rendere più facile ed efficiente il servizio bar. L’OPENBAR sarà aperto dalle 23:00 alle 3:00.



• PULLMAN: Saranno attivati pullman per la cena, con partenza da Ancona e passaggio per Torrette e Falconara. Il servizio di trasporto per il dopocena o per altre tratte verrà messo a disposizione secondo disponibilità del vettore e sufficiente richiesta.



• HOTEL: Sarà possibile prenotare il pernottamento presso 3 hotel convenzionati:

Hotel 2000: A due passi da Jesi ed alle pendici del colle di Monsano sorge l’Albergo Ristorante 2000. Una moderna struttura con garages e ampio parcheggio. Distanza: 300 m dalla festa.

Hotel Pineta: 81 camere di 5 diverse tipologie, parcheggio auto riservato ed esclusivo fronte camera, connessione wifi hi-speed, ricca colazione a buffet stile europeo, pavimento vinilico tatami soft touch, tv LCD da 32" a 42" con pacchetto SKY, doccia dimensione extra. Distanza: 600 m dalla festa.

Hotel Federico II 4* + Beauty Farm + Massaggio: (con prima colazione + percorso benessere di due ore + massaggio di coppia di 40 minuti).



Prezzi: CENA (dalle 19:00) + OPENBAR (23:00 - 3:00) + AFTER: 70€, INGRESSO DOPOCENA + OPENBAR (23:00 - 3:00) + AFTER: 35€, (SOLO per i primi 100 partecipanti) - SOLD OUT. INGRESSO DOPOCENA + OPENBAR (23:00 - 3:00) + AFTER: 40€. INGRESSO AFTER + DRINK : 20€ (dalle 03.30).



HOTEL 2000 3*: (no colazione, check-out 14:30). DOPPIA: 35€ a persona - SOLD OUT. TRIPLA: 30€ a persona - SOLD OUT. SINGOLA 40 a persona.



HOTEL Pineta 4*: (con prima colazione, chek-out ore 13.00). DOPPIA: 40€ a persona - SOLD OUT.



HOTEL Federico II 4* + BEAUTY FARM : (con prima colazione + percorso benessere di due ore). DOPPIA: 75 a persona.



HOTEL Federico II 4* + Beauty Farm + Massaggio: (con prima colazione + percorso benessere di due ore + massaggio di coppia di 40 minuti). DOPPIA: euro 140 a persona

Contatti: Info - Prenotazioni - Cene - Tavoli: capodanno2018.miami@gmail. com, 393.9164881, 338.9399552.