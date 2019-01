Il marito confuso: Molière a teatro con la storia di George Dandin

Doppio appuntamento con la comicità di Molière. Domenica 13 Gennaio alle ore 17,30 al Teatro Ariston di Agugliano e Sabato 19 Gennaio alle ore 21,15 alla Sala Italia di Serra De Conti, la compagnia Teatri Solubili proporrà, “Il marito confuso”. Con la regia e l’adattamento di Mauro Pierfederici, la compagnia Senigalliese si cimenta ancora una volta in una divertente opera di Molière.

George Dandin è un contadino arricchito, che è convinto di poter suggellare la sua ascesa nella scala sociale, semplicemente sposando la giovane Angelica, nobile decaduta, salvando così dal fallimento economico la famiglia della ragazza.

Le cose però non andranno come aveva sperato, la moglie farà di tutto per tradirlo. L’uomo sarà vittima dei raggiri degli amanti e di conseguenza delle inevitabili corna. Nonostante gli sforzi non riuscirà a smascherarla, il contadino si rivolgerà quindi più volte e con forza, ai suoceri, i Signori di Sotenville, cercando di convincerli del comportamento scorretto della moglie, ma questi preferiranno credere alle false parole della figlia, invece che alla prova dei fatti, preoccupandosi solo di mantenere intatta l’onorabilità della famiglia. Risultato il povero Dandin avrà comunque torto, anche di fronte all’evidenza. Per informazioni: Tel. 3393442567