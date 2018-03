Molella al Miami: cento per cento anni '90 per il party pasquale

Il deejay e produttore Molella protagonista del party di Pasqua dedicato agli anni '90 che si tiene al Miami di Monsano domenica 1 aprile. I prezzi: ingresso donna 10 euro entro mezzanotte, ingresso uomo e donna: 15 euro tutta la notte e tavoli al prezzo di 20 euro.

Molella produce il suo primo disco nel 1990 e lo intitola Je Vois, su etichetta Underground del gruppo Media Records (dopo il suo primo remix dell’anno precedente, Touch Me dei 49ers). Nel 1991 pubblica Revolution, e nel 1992è la volta di Free. Segue Confusion nel 1993, canzone con la quale realizzerà il remix dance di Nella notte degli 883. Le sue produzioni continuano nel 1994 con Change (canzone pubblicata con la collaborazione della cantante Debbie e di Jeffrey Jey che ne realizza il remix con i Bliss Team), nel 1995 con la pubblicazione del suo primo album, Originale Radicale Musicale, che conterrà i precedenti successi Confusion e Change, insieme alla nuova ed omonima traccia Originale Radicale Musicale, e dal quale verranno estratte le hit XS, le cui parti vocali sono interpretate da Gala, e If You Wanna Party, realizzata insieme al gruppo rap statunitense The Outhere Brothers. Dal 1991 al 1996, inoltre, partecipa al Deejay Time di Albertino proponendo speciali Megamix di pochi minuti (il suo spazio era nominato “Megamix Planet”)