Una Mole di carta: Antonio De Signoribus, il Grimm delle Marche

Il 21 luglio alle 19.30 al via l'incontro curato da Casa delle Culture per la rassegna Una mole di carta in compagnia di un ospite straordinario: Antonio De Signoribus. Scrittore, giornalista ed esperto di cultura orale, l’autore, conosciuto come il Grimm marchigiano, ha partecipato ad importanti rassegne nazionali e internazionali.Tra le sue pubblicazioni ricordiamo: Fiabe e Leggende della Marche (Newton Compton Editori, 2009), Segreti e storie popolari delle Marche (Newton Compton Editori, 2011) e il Ceppo di Natale (Zefiro, 2016).



L'autore presenterà la sua ultima fatica: “L’uovo di cavalla. Fiabe, leggende e storie bizzarre raccolte e riscritte”, antologia edita da Zefiro Edizioni. Nei 65 racconti racchiusi nel libro troviamo storie attinte dalle aree contadine del Centro Italia, "una esplorazione nel tempo e nello spazio di quel che la tradizione orale ci ha tramandato relativamente a credenze e paure, sortilegi ed imbrogli, incantamento e stupore". Durante l'incontro, alcuni racconti scelti verranno letti e interpretati da Giordano Boria.