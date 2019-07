Sul palco Subsonica e Dave Rowntree: tutte le informazioni sul festival "La mia generazione"

Dal 5 all’8 settembre si tiene ad Ancona la seconda edizione del festival La mia generazione, la kermesse firmata da Mauro Ermanno Giovanardi in collaborazione con il Comune di Ancona, si arricchisce di importanti novità: ospiti internazionali, progetti speciali e una giornata in più che si aggiunge alla già intensa maratona dedicata alla musica degli anni '90. Dai Subsonica a Dave Rowntree, celebre batterista dei Blur, sono tanti gli appuntamenti musicali da non perdere. Ingresso gratuito per tutti gli eventi eccetto i concerti di Deus e Subsonica. Possibilità di abbonamento per entrambi i concerti a 25 euro. Ecco il programma nel dettaglio:



Giovedi 5 settembre

19.00: presso La mole vanvitelliana, sala magazzino tabacchi. Memo box volume II: inaugurazione della mostra fotografica di Guido Harari con il concerto acustico del gruppo Mau mau.

21.30 presso lo spazio cinema al via 25 anni fa: il brit pop, la cool britannia vista da dentro. Dave Rowntree della storica band Blur insieme a Martin Duffy dei Primal scream raccontano la stagione del brit pop degli anni ’90. L’incontro è a cura di Leonardo Colombati e Veronica Raimo.

23.30 Al Lazzabaretto salgono in console Dave Rowntree e Martin Duffy per un deejay set d'eccezione.

Venerdi 6 settembre

19.00: La Mole, sala box. La mia generazione si racconta: i figli legittimi. Incontro a cura del giornalista Carlo Chicco con i musicisti Max Collini, Maria Antonietta, Lucio Corsi, Colapesce, Emiliano Colasanti e Carlo pastore.

21.30 Presso la corte della Mole Vanvitelliana concerto dei Deus, gruppo musicale indie rock di Anversa (Belgio), nato all'inizio degli anni novanta e tuttora attivo. Il prezzo del biglietto è di 12 euro disponibile su Vivaticket o Ticketone.

22.45 Spazio cinema. Sonorizzazione del film "Isola di fuoco" a cura di Lorenzo Urciullo, in arte Colapesce, cantautore indie conosciuto per i suoi testi profondi legati alla Sicilia.

1.00: Alla Mole va in scena il deejay set di Andy Smith della band trip hop inglese Portishead.

Sabato 7 settembre

21.30 al Porto Antico al via il concerto della band torinese Subsonica , con l'ultima data del tour Focus sul microchip emozionale. Un concerto del tutto speciale in cui la band torinese proporrà un omaggio al disco che fece fare al gruppo il grande salto di qualità. Biglietti a 15 euro su Ticketone.

24.00 in consolle in Piazza del Papa Alioscia Bisceglia dei Casino Royale insieme al grande musicista Roy Paci.

Domenica 8 settembre