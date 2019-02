Sabato 9 Marzo alle ore 21:15 Fare del bene a teatro insieme a Milva presenta a Sirolo la compagnia teatrale In...stabile di Civitanova Marche e lo spettacolo Moje e boi de'i paesi tuoi.

Commedia dialettale in due atti di Oscar Sartarelli. Per continuare la raccolta di fondi da destinare in beneficenza.