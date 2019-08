Ferragosto con la dark wave night alla Fonte della Serpe

Sabato 17 agosto dalle 22.30 alla Fonte della serpe al via la serata in stile punk elettro dark wave. Sul palco salgono I Modì mentre in consolle c'è Riccardo Angiolani. L'ingresso è libero e si può anche cenare.



Il duo de I Modì nasce nel 1984 ed è composto da Joe Delirio alla voce e macchine elettroniche più Paolo Pugnaloni alla chitarra elettrica. Riccardo Angiolani, invce, condisce il suo deejay set con new wave e gothic punk per saltare fino al mattino.