Moda, tango e dj set sulla terrazza dell'Hotel Palace Numana

Moda e ballo sulla terrazza dell’Hotel Numana Palace, proprio tra Numana e Marcelli, in una esclusiva cornice dove il cielo incontra il mare della riviera del Conero, all’hotel è arrivata la danza con l’esibizione di tango argentino di Fabiana Baldini e Stefano Toni. Poi, sul red carpet allestito per l’occasione, hanno sfilato le modelle per un defilé con gli abiti della boutique Fifty Avenue.

Davanti a decine di clienti dell’hotel e non, la padrona di casa Barbara Ausili, ha presentato la serata e la terrazza come nuova location di eventi già in corso di programmazione per la prossima stagione estiva. La serata si è poi conclusa con un aperitivo in piscina e la musica di dj Antonio Patani.