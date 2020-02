Media Library On Line: in arrivo la biblioteca digitale

Il 26 febbraio la biblioteca di Casa delle Culture è lieta di presentare il servizio di Media Library On Line. MLOL è la prima e principale biblioteca digitale italiana, accessibile 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Attraverso il portale è possibile prendere in prestito gli e-book dei maggiori editori italiani, consultare migliaia di giornali provenienti da tutto il mondo, ascoltare musica e audiolibri in streaming e download e accedere a centinaia di migliaia di altre risorse digitali.

Il servizio di Biblioteca digitale è disponibile gratuitamente previa iscrizione e registrazione alla piattaforma. L'incontro è organizzato da Casa delle Culture in collaborazione con la Biblioteca comunale Luciano Benincasa di Ancona e con la gentile partecipazione dell'esperta Giovanna Pirani. L'appuntamento sarà riproposto il 4 e 11 marzo a cura delle bibliotecarie di Casa delle Culture. La partecipazione all'evento è gratuita