Riapre il Miu, bentornato disco dinner

L'estate sarà ancora più bollente grazie alle notti scatenate del Miù di Mondolfo, a due passi da Senigallia. Questa settimana, infatti, riapre i battenti uno dei locali più noti della riviera Adriatica che dagli anni '80 propone spettacoli e deejay set che attraggono pubblico da tutta la riviera Adriatica.

Il calendario è ricco di appuntamenti e propone nuove formule inedite: ritorna il giardino del Miù pel ballare all'aria aperta, ma non manca la cena con menù a 30 euro e spettacoli ad ingresso gratuito. Il leggendario locale di Marotta si ripropone al grande pubblico della notte con un venerdì giovane e con la domenica latina, mentre, sabato 22 giugno si inaugura ufficialmente il locale con i “Bellissimi Over”, una proposta di serata pensata per un pubblico adulto che vuole divertirsi con uno spettacolo chic e sofisticato. L'ambiente del locale in stile mediterraneo è capace di coniugare la cena spettacolo al dopocena disco con una filosofia di divertimento inedita. Inoltre, non manca lo spazio con una piscina e una scenografia seducente che non passa inosservata.

Mentre rimangono ancora misteriosi i nomi dei prossimi ospiti, questo weekend si parte con la performance di una band bolognese collaudatissima a livello nazionale, la Joe Dibrutto Band. Questo gruppo riempie da trent'anni i locali del Bel Paese con concerti dal sapore vintage e, grazie a loro il sound anni ’70, ai loro vistosi abiti di scena e alle coreografie appariscenti, propongono un vero e prorio show che incanta ed emoziona il pubblico.