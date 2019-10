Sueli Vieira è la nuova Strega del Terzo Millennio

È Sueli Vieira la ®Miss Strega 2019. Nella serata di mercoledì 30 ottobre, nello splendido scenario del Teatro comunale “C.Goldoni” di Corinaldo, è lei, tra nove aspiranti Miss, la nuova Strega del Terzo Millennio. La senigalliese Sueli Vieira, già Miss Strega 2006 e 2011, vince la 18esima edizione con un abito disegnato e realizzato da Renza Manna, trucco e acconciatura di Simone Galdenzi titolare di Simone Hair Fashion di Corinaldo. Secondo posto per Marisa Rrgami, terzo per Stamira D’Amico. Vince il premio Miss più lontana, Olga Bruman.

I padroni di casa, il sindaco di Corinaldo, Matteo Principi e il presidente dell’Associazione Turistica Pro Loco Corinaldo, Massimo Gradoni hanno accolto un teatro pieno in ogni ordine di posti e nove Miss pronte a contendersi il più ambito scettro. Una serata condotta magistralmente da Antonella Cioccia affiancata da un padrino d’eccezione, l’attore Roberto Farnesi, giudice attento e alla mano, che ha avuto l’onore di consegnare lo scettro alla nuova Miss Strega. Tra una sfilata e l’altra, la corinaldese Nicole Vestuto, 16 anni, cantante in erba ma con già un quarto posto nella categoria New Voice al Cantagiro , passione e talento, si è esibita prima accompagnata dalla chitarra di Daniele Montesi poi da sola, allietando i presenti con alcuni pezzi del repertorio italiano e inglese. Immancabile l’esibizione della Stardust Dance Crew, corpo di ballo targato Halloween Corinaldo. Il Teatro Goldoni ha sommerso le Miss e tutti i protagonisti di applausi ed entusiasmo, sottolineando così l’ottima riuscita dell’evento.