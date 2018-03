Miss Marple, il genio di Agatha Christie sul palco del Pergolesi

La Stagione Teatrale 2017-2018 di Jesi, prosegue martedì 13 marzo alle ore 21 con il testo di Agatha Christie e l’interpretazione di Maria Amelia Monti in Miss Marple, giochi di prestigio, diretto da Pierpaolo Sepe, con adattamento teatrale di Edoardo Erba. La produzione è di Compagnia Gli Ipocriti. “Miss Marple”, la più famosa detective di Agatha Christie, sale per la prima volta su un palcoscenico in Italia. E lo fa con la simpatia di Maria Amelia Monti, che dà vita a un personaggio contagioso, in un'interpretazione che creerà dipendenza. Con lei due attori di originale talento come Roberto Citran e Giulia Weber, e un gruppo di giovani dalla strabordante energia scenica. Adattando il romanzo, Edoardo Erba riesce a creare una commedia contemporanea, che la regia di Pierpaolo Sepe valorizza con originalità, senza intaccare l'inconfondibile spirito di Agatha Christie.

Platea e Palchi centrali intero € 29 - ridotto € 26

Palchi semicentrali avanti intero € 26 - ridotto € 23

Palchi semicentrali dietro intero € 20

Palchi laterali avanti intero € 23 - ridotto € 21 - speciale giovani under 30 € 10

Palchi laterali dietro intero € 15 - speciale giovani under 30 € 10

Loggione € 12 (in vendita il giorno stesso dello spettacolo)

(nei prezzi indicati sono inclusi i diritti di prevendita applicati fino ad un’ora prima dell’inizio dello spettacolo)

Informazioni e prenotazioni: Biglietteria Teatro G.B. Pergolesi: Tel. 0731 206888 – biglietteria@fpsjesi.com www.fondazionepergolesispontini.com