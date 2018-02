Miss Italia 2018: le selezioni al Naif per la regina di bellezza

Venerdì16 febbraio partono dal Naif Club di Ancona le selezioni regionali "Marche" del concorso piu' storico della ns nazione, quello di Miss Italia. Circa 15 le concorrenti che proverranno da ogni parte della regione per contendersi l'elezione della "Prima Miss 2018". Dalle ore 22.30 lo start up da parte del conduttore regionale del concorso, Marco Zingaretti, farà conoscere le bellezze marchigiane che saranno votate da un parterre ricco di giurati. Non mancheranno momenti dedicati alla moda ed all'intrattenimento.

Anche quest'anno verra' eletta la Miss del locale, Naif Club 2018. L' intera organizzazione sarà curata dallo staff del Naif Club in collaborazione con l' Agenzia Pai. Ingresso libero per tutti.