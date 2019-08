Sara, Elisa e Sofia: tre bellezze anconetane in corsa per la corona di Miss Italia

Con l’assegnazione della fascia di Miss Sport Marche all’anconetana Sofia Scorcelletti si sono concluse le selezioni per la regione Marche di Miss Italia 2019, concorso giunto all’ottantesima edizione che quest’anno ritornerà su Rai Uno con la finalissima nazionale di Jesolo in diretta in prima serata, il prossimo 6 settembre.

Tre anconetane figurano tra le 9 prefinaliste nazionali: Sara Marconi con la fascia di Miss Be Much Marche, Sofia Scorcelletti ed Elisa Rossetti di Monte San Vito, eletta Miss Ancona. Oltre alle tre bellissime ragazze della provincia di Ancona, altre 6 rappresentanti della regione parteciperanno alle prefinali di Mestre a fine agosto, dalle quali verranno selezionate le 80 partecipanti alla finalissima: sono Simona Viola (Miss Cinema Marche), Giulia Ciarlantini (Miss Miluna Marche), Nicole Pesaresi (Miss Eleganza Marche), Aurora Pasquali (Miss Rocchetta Bellezza Marche), Gaia Foglini (Miss Sorriso Kissimo Biancaluna Marche) e la mamma maceratese Maria Gabrielli (Miss Riviera Marche).

Le serate, organizzate dall’agenzia Pai in collaborazione con le varie amministrazioni comunali, le Pro loco e le associazioni ospitanti, hanno visto come padrone del palco Marco Zingaretti, presentatore ufficiale di Miss Italia Marche. Ora l’appuntamento è per venerdì a Loreto, dove si svolgerà in piazza Giovanni XXIII la finalissima regionale che vedrà la proclamazione di Miss Marche 2019. La serata sarà condotta da Marco Zingaretti, insieme a Daniela Gurini e Marco Moscatelli. Poi domenica 25 agosto a Monte San Vito, lungo la suggestiva scalinata Malatesta, si terrà la cerimonia di consegna delle fasce alle 19 Miss delle regioni Abruzzo e Marche che lunedì partiranno per le prefinali di Mestre. Anche questa serata, ricca di bellezza, moda e spettacolo, sarà condotta da Marco Zingaretti.

Gallery