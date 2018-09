Aspettando Miss BluMare: le Marche stanno per eleggere la loro regina

Miss BluMare Marche 2018 sta per avere la sua nuova regina. Domenica alle Gallerie Auchan si conoscerà il nome di chi rappresenterà la regione alla finale del concorso nazionale che si disputerà a bordo della MSC Meraviglia dal 10 al 17.

La crociera partirà da Genova e toccherà Civitavecchia, Palermo, Cagliari, Maiorca, Valencia e Marsiglia. A bordo sarà ospitata proprio la finale regionale, organizzata dalla Bc Events, che si svolgerà secondo le solite regole: le ragazze sfileranno tre volte in abiti casual, da sera ed in costume da bagno. La giuria valuterà con voti da 1 a 10 le tre uscite e decreterà la vincitrice di Miss BluMare Marche 2018. Presenteranno la serata Vanessa Simeone e Luca Taglioni con un ospite d’eccezione: l’hair stylist Kikò Nalli con i suoi consigli per il look. L’appuntamento è per domenica 9 settembre a partire dalle ore 18 al Centro Commerciale Auchan.